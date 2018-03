Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Zowel de lokale politie van Dilbeek als de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse. Door het ongeval was de weg grotendeels versperd in de richting van Brussel. Hierdoor ontstond er een file. Het is lang het eerste ongeval niet op deze locatie. Het stukje van de Ninoofsesteenweg naar de oprit van de R0 Buitenring staat aangeduid als een van de 213 'zwarte punten' in Vlaanderen.