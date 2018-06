In de vroege ochtend, rond 3u20, reed een personenwagen in op een rij voertuigen. Deze stonden geparkeerd op de Steenweg (N47) in Mazenzele. De omstandigheden van de aanrijding zijn nog onduidelijk. De man die het ongeval veroorzaakte, werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is voorlopig niets bekend.