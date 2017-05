Op de buitenring in Dilbeek is maandagavond een auto volledig uitgebrand.

De auto stond bij aankomst van de hulpdiensten in lichterlaaie. Blijkbaar had de bestuurder op tijd opgemerkt dat er iets niet pluis was met zijn wagen. Hij slaagde erin zijn wagen op de pechstrook te parkeren en zichzelf in veiligheid te brengen. Op korte tijd vormde zich een lange file in beide richtingen van de Ring rond Brussel. De oorzaak van de brand is een technisch defect.