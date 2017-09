Autoloze zondag in Vilvoorde en Brussel

Zondag 17 september is het opnieuw autoloze zondag. Dat betekent dat je je enkel met het openbaar vervoer of met de fiets kan verplaatsen in Brussel en 41 gemeenten in Vlaanderen.

Autoloze zondag in Brussel

N.a.v. de autoloze zondag zijn er tal van activiteiten in hartje Brussel. Op het Poelaertplein is er een heus fietsdorp en er is een retro-fietsparade van 10 km die de geschiedenis van de fiets tentoonstelt. De tweewieler mag dit jaar immers 200 kaarsjes uitblazen.

Autoloze zondag in Vilvoorde

De belangstelling in onze regio neemt wel af, zo sluit enkel Vilvoorde nog op 17/9 zijn centrum af voor koning Auto.

Tussen 10u en 18u zijn alle straten tussen de Woluwelaan, de Leuvensesteenweg, de Hanssenslaan (Benoit) , de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde autovrij. De Lange Molensstraat, de Vlaanderenstraat, de Zennelaan en de Gendarmeriestraat blijven wel open voor autoverkeer naar AZ Jan Portaels en rusthuis Ter Linde. Doorgaand verkeer tussen Brussel en Mechelen wordt omgeleid via de Woluwelaan.

Verplaatsen met riksja’s

Opnieuw zijn er riksja-taxifietsen die via een centraal nummer te contacteren zijn en die voor een prijsje bewoners rond kunnen rijden in de autovrije zone of naar de rand van de zone brengen. De taxifietsen staan gestationeerd op de Rooseveltlaan. Je kan ze bereiken de dag zelf tussen 10u en 18u op het nummer 0494/99 63 67.

Vilvoorde neemt al voor de 16de keer aan de autovrije zondag en organiseert ook tal van activiteiten in het autovrije centrum. Meer informatie vind je op www.weekvandemobiliteit.be

Car Free Day

Wel nemen heel wat gemeenten deel aan de Car Free Day op 21/9. Onder meer Wezembeek-Oppem, Wemmel en Grimbergen zullen die dag hun personeelsleden aanmoedigen om niet met de auto naar het werk te komen. Ook heel wat bedrijven, zoals Colruyt in Halle en Brussels Airport, nemen deel aan deze Car Free Day.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.weekvandemobiliteit.be