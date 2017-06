Automatische uitleenbalies in bib Sint-Pieters-Leeuw

Vanaf nu kan iedereen zelf materialen lenen, verlengen en terugbrengen. Het uitleensysteem is zeer eenvoudig en snel. “Onze leners hoeven niet bang te zijn het persoonlijk contact te verliezen, want nu komt er meer tijd vrij voor advies en begeleiding”, stelt Gunther Coppens, schepen van Bibliotheek in Sint-Pieters-Leeuw. “Aan de infobalie zal dus steeds een medewerker aanwezig zijn. Een tweede medewerker bevindt zich op de eerste of tweede verdieping”, aldus nog Coppens. Voor deze digitale stap vooruit kreeg Sint-Pieters-Leeuw van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 18.600 euro.