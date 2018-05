Automobilist rijdt door sneldrogend beton, kosten lopen hoog op

In de Osseveldstraat in Brussegem (Merchtem) is een man met zijn auto op een pas aangelegde betonbaan gereden, nadat hij alle werfafsluitingen had verwijderd. Uitleg: "Ik moest er zijn en volgde mijn GPS". De kostprijs voor het herstel van de 300 meter betonbaan bedraagt minimum 55.000 euro.

Het is al 2 keer in enkele maanden tijd dat in Brussegem automobilisten door een werf rijden. Woordvoerder Fred Scrayen van de politiezone AMOW: "Ondanks de signalisatie reed in de Nieuwelaan in Brussegem een man toch over het pas aangelegde wegdek, dat zo diepe bandensporen kreeg. Onlangs reed een dertiger in de Osseveldstraat in Ossel-Brussegem met zijn voertuig liefst 300 meter door sneldrogend beton. Hij had eerst zelf de signalisatie weggehaald om toch maar door te kunnen. Onbegrijpelijk, een totaal verkeerde mentaliteit. De politie roept dan ook op zeker niet door werfzones te rijden."

De man die in de Osseveldstraat met zijn bestelwagen op de werf reed, werd uiteindelijk tot stilstand gebracht door buurtbewoners. De schade is daar erg groot. Volgens schepen van openbare werken Paul Van Den Eynde (Open VLD) zijn er diepe sporen in het beton getrokken en dat over een lengte van 300 meter. "De feiten dateren wel van enkele weken geleden maar we zitten nu wel met de miserie want de aannemer kan de straat niet afwerken omdat het dossier nu eerst door de verzekering moet worden behandeld."

De schade zou oplopen tot minstens 55.000 euro. Het hele stuk beton moet worden verwijderd en opnieuw aangelegd.