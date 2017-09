Avondspits begint vroeg op binnenring Brussel

Op de Brusselse binnenring staan er al vroeg bijzonder lange files. Oorzaak is een ongeval eerder deze middag, waarbij de hulpdiensten olie moeten ruimen.

Eerder op de dag reden een vrachtwagen en een auto tegen elkaar. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren, maar de gevolgen zijn zwaar. Omdat de hulpdiensten olie van het wegdek moeten verwijderen, is slechts één rijstrook berijdbaar.

De wachttijden op de binnenring lopen daardoor op tot ruim 2 uur. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten dan ook aan om om te rijden. Van Gent naar Hasselt rijd je best via Antwerpen (E19). Voor het verkeer rond Brussel neem je best de buitenring.