AZ Jan Portaels kiest voor netwerk met Mechelen-Lier-Bonheiden

Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde heeft nu officieel een overeenkomst tot samenwerking ondertekend met naburige ziekenhuizen in Mechelen, Lier en Bonheiden. Vilvoords burgemeester Bonte hoopte dat het AZ een netwerk zou vormen met ziekenhuizen uit de regio Halle-Vilvoorde.

De federale en Vlaamse regeringen richtten eerder een vraag aan de ziekenhuizen om via netwerkvorming de kwaliteit en efficiëntie van de ziekenhuiszorg te verbeteren. Het Vilvoordse Az Jan Portaels ondertekende daarom vorig jaar al een intentieverklaring om toe te treden tot een netwerk met de ziekenhuizen van Mechelen, Lier en Bonheiden. Vanaf vandaag is dat netwerk officieel.

De vier ziekenhuizen gaan voortaan onder meer samen medicijnen aankopen of samen onderhandelen over energiecontracten. Zo hopen ze gunstiger voorwaarden te krijgen en kosten te besparen: geld dat dan naar de patiëntenzorg kan gaan. Ook hopen ze in de toekomst specialismen aan te bieden die vandaag nog maar in één of zelfs geen van de ziekenhuizen aanwezig zijn. Allen blijven ze beschikken over een eigen spoeddienst.

Burgemeester Bonte van Vilvoorde had gehoopt dat het ziekenhuis in z'n stad zou samenwerken met ziekenhuizen uit de regio Halle-Vilvoorde. Volgens hem was dat de meest logische optie. Maar daar is het AZ Jan Portaels het dus niet mee eens.