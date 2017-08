AZ Jan Portaels Vilvoorde behaalt internationaal kwaliteitslabel

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde heeft een internationaal kwaliteitslabel behaald. Het zogenaamde ‘NIAZ-Qmentum’ benadrukt dat het AZ kwaliteitsvolle zorg verleent en waakt over de veiligheid van de patiënten.

Acht auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) namen het AZ Jan Portaels (AZJP) vijf dagen lang onder de loep. En dat heeft een lovend verslag en een erkend kwaliteitslabel opgeleverd dat 4 jaar geldig is. Met dit label kunnen patiënten erop vertrouwen dat het AZ Jan Portaels kwaliteitsvolle zorg verleent, dat hun veiligheid wordt gewaarborgd en dat het ziekenhuis gericht is op een verbetercultuur. “Het behalen van het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel is alvast een erkenning voor onze artsen en personeel, die al jaren achter de schermen hard aan continue kwaliteitsverbetering werken”, zegt algemeen directeur Guy Buyens.