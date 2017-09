AZ Jan Portaels Vilvoorde mee aan basis van oncologisch netwerk

Het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde is één van de 8 ziekenhuizen die Vesalius hebben ondertekend. Vesalius is de naam van een samenwerkingsakkoord om de zorgverlening voor patiënten met kanker verder uit te bouwen en te verbeteren.

8 Ziekenhuizen hebben het supraregionaal samenwerkingsakkoord Vesalius ondertekend. Naast het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde gaat het om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), Imeldaziekenhuis Bonheiden en het universitair ziekenhuis UZ Leuven.

Het is de bedoeling om de komende jaren samen te werken rond een aantal programma's oncologie, waarbij de kennis van alle betrokken ziekenhuizen een meerwaarde is. Samen zullen de ziekenhuizen al zeker een oncologisch handboek opstellen. Dat zal worden gebruikt om patiënten de meest efficiënte zorg op de juiste plaats aan te bieden. Daarnaast is het ook de bedoeling om het oncologisch netwerk verder uit te bouwen naar andere zorgsectoren zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.