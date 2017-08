Bagage opnieuw welkom op Zaventem

Ondanks het feit dat de staking bij bagageafhandelaar Swissport woensdagochtend al beëindigd werd, kregen reizigers toch de raad om enkel handbagage mee te brengen. Door de actie waren immers 15.000 stuks bagage achtergelaten in de luchthaven. Alle aandacht ging in eerste instantie dan ook naar het terugbrengen van die koffers. Een klus die wellicht nog dagen in beslag zal nemen. Om de bagage-achterstand versnel weg te werken kan Brussels Airlines op de hulp rekenen van zo’n 60 vrijwillige personeelsleden.

Maar nu al een deel van de kofferzee geruimd is, kunnen er opnieuw afhandelaars ingezet worden voor het laden en lossen van vliegtuigen. En dus is ook alle bagage opnieuw welkom. Vanaf vandaag zal ook het cargo-transport bij Brussels Airlines opnieuw opgestart worden. Het vrachtvervoer was sinds het uitbreken van de staking dinsdag stilgelegd.