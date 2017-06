Bagageafhandelaar Aviapartner doet toegevingen

"Men heeft vooreerst het door ons bekritiseerde 'take off-project' gedurende de zomer on hold gezet waarbij de werknemers niet langer in ploegen, maar individueel werden ingezet. Want dat project leidde tot een chaotische organisatie. Door het stopzetten zal het personeel efficiënter kunnen worden ingezet en hierdoor een deel van het personeelstekort weggewerkt”, verduidelijkt vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde (ACV Transcom). “Het bedrijf gaat ook versneld werk maken van opleiding en vorming. Op die manier kunnen meer vaste werknemers en interims een licentie bekomen om bepaalde opdrachten uit te voeren zoals rijden met bepaalde voertuigen of toestellen. Ook dit is een goeie zaak. Vaak heb je in een ploeg immers te weinig mensen met een licentie waardoor deze teveel moeten doen", aldus Vanden Eynde.

Wat de problematiek van het onveilige materiaal betreft liet de directie volgens Vanden Eynde weten 'dat ze ermee bezig zijn' en een aantal aankopen op groepsniveau gepland heeft. "Brussel zou hierbij prioritair bedeeld worden", aldus de vakbondsman. De directie heeft volgens hem ook toegezegd 'te zullen stoppen met het onwettelijk gefoefel met overuren en flexibele interimcontracten'. Wat dit laatste betreft signaleerden de vakbonden dergelijke problemen in Oostende.

Ondanks deze toegevingen reageerden de vakbonden sceptisch. "Aviapartner heeft met deze beloften in de eerste plaats tijd gekocht. Vraag is immers of deze toezeggingen wel allemaal zullen uitgevoerd worden. Het is bovendien te hopen dat ze er snel werk van maken, want anders zitten we gegarandeerd in de problemen", aldus Vanden Eynde.