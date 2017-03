Ballerino opent nieuwe dansschool in discotheek Ace Pepingen

Ballerino werd zo’n 20 jaar geleden opgestart door Magali Berael uit Lembeek en telt intussen zo’n 260 leden. Vooral de jongste jaren was er een forse stijging van het aantal leden door het succes van de dansprogramma’s op televisie. Een van de oud-leerlingen van Ballerino Nina Plantefève won zelfs ‘So you think you can dance’ op VTM. Maar ook in het programma ‘Belgium’s Got Talent’ gooide Ballerino hoge ogen.

In Lembeek beschikt Ballerino over 2 danszalen maar dat is eigenlijk te krap voor zoveel leerlingen. Daarom neemt Magali Berael vanaf deze zomer haar intrek in de leegstaande discotheek Ace in Pepingen. Voordien ook bekend als The Roots en Exquis. Naast een danszaal zal er ook ruimte zijn voor een cafetaria, kleedkamers, een danswinkel en kantoren. Ook zullen er regelmatig dansstages, yogalessen en fit-trainingen voor volwassenen georganiseerd worden. Ballerino wil de lokalen ook ter beschikking stellen van andere verenigingen. Ballerino benadrukt dat de dansschool ook in Lembeek haar activiteiten zal behouden.