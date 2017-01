De Amerikaanse farmagroep Mylan wil in België meer dan 40 banen schrappen. Mylan heeft in ons land onder meer een vestiging in Hoeilaart.

Mylan nam onlangs farmabedrijf Meda over en kondigde een herstructurering aan wereldwijd. Volgens De Standaard zou die herstructurering in België meer dan 40 banen kosten. Mylan heeft onder meer een vestiging in Hoeilaart. De vakbonden hopen dat het aantal ontslagen nog kan zakken.