Barça én Benfica: gedroomde futsalpoule voor Halle-Gooik

In Zwitserland is vandaag geloot voor de Champions League in het futsal. Eén van de poules van de Main Round wordt in sporthal De Bres in Halle afgewerkt en er kwamen absolute toppers uit de bus. FP Halle-Gooik krijgt zo het bezoek van de topteams waar het stiekem op hoopte...