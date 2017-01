Baron Fons Margot uit Dilbeek overleden

Baron Fons Margot uit Dilbeek, de gewezen secretaris-generaal van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (nu Unizo) is dinsdag overleden. Hij werd 95.

Meer dan 30 jaar vertegenwoordigde hij als secretaris-generaal van het NCMV de middenstand en de vrije beroepen. Voorts was hij lid en een tijdlang voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie. Tot 1993 was hij ook voorzitter van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede. In 1990 werd Fons Margot door koning Boudewijn tot de adelstand verheven.

“Hij heeft tot 11 november in goede gezondheid kunnen thuis wonen. De voorbije weken beleefde de familie met hem in het revalidatiecentrum nog heel warme momenten. Het waren intense weken, met een lach en een traan”, dat laat de familie weten in een bericht.

Margot schreef ook regelmatig boeken. Zo pende hij in 2011 zijn jeugdherinneringen neer in het boek ‘Vrede in Oorlogstijd’. RINGtv interviewde hem toen een allerlaatste keer. Bekijk hieronder de integrale reportage.