Leeuwenaar en artiest Bart Anneessens Cops trekt met de nieuwe lijst Gemeentebelangen naar de kiezer in oktober.

Charmezanger Bart Anneessens Cops kwam de jongste maanden regelmatig in het nieuws door zijn muzikale projecten. Nu stort Bart zich ook in de politiek met de oprichting van een eigen volkspartij die 'Gemeentebelangen' zal heten.

Opvallendst partijpunt is de belofte dat Bart zijn volledige eerste jaar loon evenredig zal verdelen over alle erkende verenigingen in Sint-Pieters-Leeuw.

Begin juli wordt de volledige lijst van Gemeentebelangen bekendgemaakt.