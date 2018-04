Bart Coopman opnieuw kandidaat-burgemeester van Zemst

Coopman is nu 50 en zit al 17 jaar in de Zemstse politiek. Eerst zes jaar als schepen, sindsdien als burgemeester. Coopman is vast van plan om ook de komende zes jaar de sjerp te omgorden in Zemst. ”Ik heb er alle vertrouwen in voor onze partij. Wij hebben niet alleen de burgemeester maar ook een aantal heel degelijke en gekende kandidaten. Ik voel daarnaast, aan wat de man in de straat ons vertelt, dat de manier waarop wij besturen in Zemst wordt gewaardeerd.” Of dat ook effectief zo is, weten we na 14 oktober.