Bart Herman en Niels Destadsbader blikvangers tijdens Stroppenconcerten Halle

De editie van 2016 was wellicht de zonnigste ooit. Op geen enkel concert vorige zomer viel er ook maar een druppel regen uit de lucht. De organisatie hoopt uiteraard dat de editie van 2017 even droog blijft. De concerten vinden ook dit jaar telkens op maandagavond plaats.

Blikvangers zijn Bart Herman en Niels Destadsbader. Daarnaast kiest de vzw Halle Events ook dit jaar resoluut de kaart van de ambiance door heel wat covergroepen te programmeren. Zo zullen onder meer The Rolling Beatles, de Kemels, The Joe Cocker Connection, the Dusty Boots en the Partyband Starshifter er uitgebreid grasduinen in de klassiekers van de pop-, disco- en rockmuziek. De eerste editie vindt plaats op maandag 3 juli. Meer info vind je op www.stoppenconcerten.be (foto Emile Devogeleer)