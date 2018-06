Bart Keymolen trekt lijst CD&V Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw heeft CD&V de volledige lijst van 31 kandidaten bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Schepen Bart Keymolen trekt de lijst, waarop ook 15 politieke nieuwkomers staan.

Bart Keymolen is kandidaat-burgemeester voor de gemeente. In de huidige coalitie is Keymolen schepen, bevoegd voor onder meer openbare werken, landbouw, kinderopvang en jeugd-en speelpleinwerking. Hij laat zich op de lijst omringen door 15 ervaren kandidaten en 15 totale nieuwkomers.

Lijsttrekker Keymolen wijst graag op de realisaties van de afgelopen 6 jaar: “Zo investeerden we 800.000 euro voor 33 extra kinderopvangplaatsen en bouwden we de schuld met meer dan 10 miljoen euro af. Vanaf nu kijken we verder vooruit. Ik ben een gelukkige lijsttrekker van ongetwijfeld de sterkste ploeg in de breedte”.