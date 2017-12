Bart Verhaeghe nieuwe eigenaar velden voetbalclub Kapelle-op-den-Bos

Louis Symons, de huidige eigenaar van de voetbalterreinen aan de Oostdijk, wilde de gronden verkopen. De man is al 50 jaar voorzitter van de club. Op de gronden geldt een recht van opstal, waardoor FC Eendracht er nog zeker tot 2037 zou kunnen blijven voetballen. Bij de club leefde echter de vrees dat een nieuwe eigenaar nadien een andere bestemming zou kunnen hebben voor de gronden, waardoor de club zonder voetbalterrein zou komen te zitten.

Dat is buiten Bart Verhaeghe gerekend. Die woont in de buurt en besloot FC Eendracht een handje toe te steken. Bart Verhaeghe is de nieuwe eigenaar van de velden, waardoor de toekomst van de voetbalclub van Kapelle-op-den-Bos verzekerd is.