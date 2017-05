Bart Vleeschouwers (59) uit Kampenhout gewijd tot diaken

Bart Vleeschouwers (59) uit Kampenhout werd zondag door aartsbisschop Jozef De Kesel in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen gewijd tot diaken voor het aartsbisdom.

Bart Vleeschouwers is gehuwd en vader van 3 kinderen. Hij is landbouwingenieur van opleiding en halftijds actief als journalist bij de Boerenbond. Maar Bart is ook een gedreven gelovige en volgde daarom een opleiding tot diaken. Die duurt 5 jaar en bestaat uit een theologisch-pastorale vorming, spirituele verdieping en een stagejaar.

Zondag werd Bart Vleeschouwers samen met Luc Carré (48) uit Baal door kardinaal De Kesel gewijd tot diaken. Door hun wijding kunnen ze voortaan voorganger zijn bij doopsels, huwelijken, uitvaarten en gebedsdiensten. Ook wordt van hen verwacht dat ze mee instaan voor de zorg bij zieken, armen, vluchtelingen en rouwenden. Een benoeming heeft de diaken uit Kampenhout nog niet. Maar verwacht wordt dat hij pastoraal werk zal verrichten in zijn thuisgemeente. (foto's persdienst aartsbisdom Mechelen-Brussel)