BAS heeft beslist: SK Pepingen-Halle degradeert naar 3de amateurklasse

SK Pepingen-Halle en KVK Ninove spanden een rechtszaak omdat ze van de KBVB verplicht moest zakken, ondanks dat beide ploegen zich sportief konden redden. Pepingen-Halle versloeg in de barrages Zwarte Leeuw, Ninove klopte Diest.

Dat beide ploegen nu toch degraderen, komt door het faillissement van SK Lierse, intussen herdoopt naar Lierse Kempenzonen. Het sneeuwbaleffect dat het faillissement veroorzaakt heeft, maakt dat er vanuit 1ste amateurklasse een Vlaamse club meer zakt, namelijk VW Hamme. Daardoor moest er ook in de reeksen lager een Vlaamse club zakken: SK Pepingen-Halle en KVK Ninove.

Beide ploegen vochten die redenering van de voetbalbond aan en trokken naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, maar het BAS geeft de clubs nu ongelijk. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

"De uitspraak van het BAS is negatief voor SK Pepingen-Halle. Wij zullen dus volgend seizoen in 3de amateurklasse spelen. We starten de competitie op 2 september op Wolvertem-Merchtem, de week nadien ontvangen we Svelta Melsele," laat SK Pepingen-Halle op haar Facebookpagina weten.