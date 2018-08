Basiliekstraat Halle weer onder water

In Halle stond de Basiliekstraat na een hevige regenbui gisterenavond weer blank. De vele investeringen om de waterellende te voorkomen, blijken voorlopig dus weinig vruchten af te werpen. Volgens burgemeester Dirk Pieters is er een nieuw bufferbekken nodig.

De voorbije jaren investeerde de stad Halle veel geld om het centrum van de stad opnieuw in te richten en het probleem van de wateroverlast aan te pakken. De werken, die 2 jaar duurden, werden in oktober 2016 afgerond. Maar daarmee was de waterellende nog niet van de baan. In september vorig jaar was er een wolkbreuk boven Halle en stond het centrum in geen tijd onder water.

En gisterenavond was het weer zover. Een hevig onweer leidde er toe dat ondermeer de Basiliekstraat opnieuw onder water liep, tot groot ongenoegen van enkele plaatselijke handelaars.

Volgens burgemeester Pieters bleven de gevolgen echter beperkt. "Vroeger waren veel meer handelszaken getroffen, nu waren er dat slechts een drietal." Volgens de burgemeester is dat te danken aan het grote bufferbekken onder het Possozplein en aan de capaciteitsverhoging van de rioolbuizen onder de Basiliekstraat.

Dat neemt niet weg dat bijkomende maatregelen nodig zijn. Burgemeester Pieters denkt aan de aanleg van een bufferbekken. Dat zou mogelijk kunnen komen aan de Dekenstraat, of nog beter aan de Demaeghtlaan of aan de Ninoofsesteenweg.

(Foto Archief)