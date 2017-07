De leerlingen en de leerkrachten van de gemeentelijke basisschool De Hoek in Zaventem kunnen nu al uitkijken naar het nieuwe schooljaar want op 1 september kunnen zij hun intrek nemen in een gloednieuw schoolgebouw.

In het verleden werd les gegeven in containerklassen op de oude site in de Desmedtstraat. Wat met de oude site gaat gebeuren, staat nog niet vast. De officiële opening van het nieuwe schoolgebouw is voorzien voor 23 september.