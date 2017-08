Basisschool De Leertrommel Opwijk in volledig nieuw jasje

Overmorgen gaat het nieuwe schooljaar van start. In de vrije basisschool de Leertrommel in Opwijk wordt het even wennen voor leraars en leerlingen. De school steekt in een volledig nieuw jasje. Een honderdtal vrijwilligers toverde de grijze speelplaats om tot een groene oase.

Na 3 jaar voorbereiding, startte in De Leertrommel in Opwijk deze zomervakantie met de realisatie van het project 'De Leertrommel kleurt groen.' Daarbij was het de bedoeling de speelplaats en de omgeving van de school te vernieuwen. Alle aandacht ging naar meer groen, buiten spelen en meer bewegen en sporten op de school."Het is algemeen geweten dat onze kinderen te weinig bewegen en sporten. Als school willen we hier uitgesproken op inzetten."

Tijdens juli en augustus zette een 100-tal vrijwilligers (leerkrachten, schoolbestuur, ouders en grootouders) van 's morgens tot 's avonds zijn beste beentje voor om het project tot een goed einde te brengen. Via sponsoring en giften droeg de lokale gemeenschap ook haar steentje bij. Het resultaat mag gezien worden. Alle infrastructuur rond het schoolgebouw werd verwijderd en afgebroken. Het resultaat is een prachtige groene speelplaats, met de aanplanting van bomen en bijna 3000 planten. Het project werd helemaal ecologische uitgewerkt. Zo werden er regenwaterputten gestoken zodat de spoeling van de toiletten voortaan met regenwater gebeurt. Er werd alleen ecologisch verantwoord hout gebruikt. De aanplantingen zijn inheems. Voor iedereen die betrokkenis bij De Leertrommel in Opwijk wordt het nu al een fijne eerste schooldag!

Meer vanavond in het nieuws op RINGtv.