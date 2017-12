Basisschool De Leertuin (Meise) wordt vernieuwd, maar niet uitgebreid

De Gemeentelijke Basisschool De Leertuin in Meise - waar 402 kleuters en leerlingen school lopen - wordt niet uitgebreid. Dat heeft een wisselmeerderheid in de Meisese gemeenteraad beslist. De school wordt wel grondig vernieuwd.

Het plan van de gemeente om de Gemeentelijke Basisschool in Meise uit te breiden met 120 plaatsen werd weggestemd, tot grote ontevredenheid van meerderheidspartij CD&V. “In 7 jaar tijd is het aantal leerlingen in De Leertuin gestegen van 300 naar 400. Er zijn extra plaatsen nodig. We gaan de kinderen van Meise toch niet naar scholen buiten onze gemeente sturen? Ik vrees een tekort aan plaatsen,” zegt schepen van Onderwijs Miel De Boeck.

Maar de coalitiepartner van CD&V in Meise, N-VA, denkt daar anders over. De partij ziet een uitbreiding niet zitten en vond gehoor bij enkele gemeenteraadsleden, die ook tegen de uitbreiding stemden. “De N-VA gaat akkoord met een vernieuwing van De Leertuin die niet meer dan 2 miljoen euro voor de gemeente gaat kosten en daar houden we ons aan. We willen geen nieuwe schulden. Ik betwist ook dat er een tekort aan plaatsen is, want in de andere drie gemeentescholen is er nog geen leerlingenstop," zegt N-VA-schepen Paul Van Doorslaer.

Bovendien denkt N-VA dat door een uitbreiding van De Leertuin de mobiliteit rond de school nog problematischer wordt. CD&V-schepen Sonja Becq betreurt dat door de beslissing Meise heel wat geld misloopt. “Het Ministerie van Onderwijs heeft Meise eenmalig 1,8 miljoen extra subsidies gegeven om het basisonderwijs uit te breiden. 1,2 miljoen euro daarvoor was voor de Leertuin. Die subsidies zijn we nu kwijt.”

De gemeenteraad ging wel akkoord om de Gemeentelijke Basisschool in Sint-Brixius-Rode uit te breiden en heeft daarvoor een onderzoek opgestart.