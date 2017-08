Basisschool Strijland verdwijnt onder de sloophamer

In het gehucht Strijland (Gooik) verdwijnt de voormalige basisschool onder de sloophamer. De leerkrachten en leerlingen van De Oester namen begin dit jaar al hun intrek in een nieuwbouw.

De school in Strijland telt momenteel 200 leerlingen, het hoogste aantal ooit. Een uitbreiding drong zich op. De voormalige school was echter verouderd en dus werd geopteerd voor een nieuwbouw op de locatie waar vroeger de gemeenteloods gehuisvest was. Begin dit jaar verhuisden leerlingen en leerkrachten naar de nieuwbouw en werd de oude school ontruimd. Intussen maakt een sloophamer alles met de grond gelijk. Op deze locatie zal een parkeerterrein aangelegd worden. Er komt ook een kiss & ride-zone die de schoolomgeving veiliger moet maken. Met de sloop verdwijnt natuurlijk ook een vertrouwd beeld van het dorpsgezicht in Strijland.