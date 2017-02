Basisschool Ten Bos in Merchtem maakt schoolradio

Sinds kort klinkt er muziek op de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool Ten Bos in Peizegem, een deelgemeente van Merchtem. Dankzij de steun van het oudercomité richtte de school een heuse radiostudio in, die de leerlingen van het zesde leerjaar bedienen. Met het project wil de school pesterijen een halt toe roepen.

Anastasia, Aino en Ridley van het zesde jaar brengen de sfeer er in op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Ten Bos. Zij bedienen vanmiddag de draaitafel. Sinds begin dit schooljaar heeft Ten Bos zijn eigen schoolradio. Met het project wil de school streven naar een positieve sfeer, waar er geen plaats is voor pesterijen.

"We willen ons eigenlijk als school profileren als een goed-gevoelschool", vertelt juf Veronique Cobbaert. "Regelmatig zetten we al projecten op zodat kinderen zich goed voelen op school. Kinderen moeten geprikkeld worden om te spelen. We merken dat als hier schoolradio wordt gemaakt, kinderen op een andere manier spelen. Nu gaan ze dansen. Dat heeft een positieve invloed op de kinderen.