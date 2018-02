BAVI Vilvoorde verliest topper van leider Sijsele

De partij is lang evenwichtig. Beide ploegen knokken voor iedere bal. Na het derde kwart staat het 58-59. In het vierde en laatste kwart kan Sijsele op het einde het laken naar zich toe trekken via enkele vrijworpen. Uiteindelijk wint Sijsele een superspannende topper met met 71-78.

Reacties

Joris Swillen - coach BAVI Vilvoorde

Ik vond het een zeer intense wedstrijd die continu op en af ging. Ik ga er niet te veel uitspraken over doen, maar vandaag beslissen de refs over de uitslag en dan vooral in het al dan niet geven van vrijworpen.



Jonas Verlinden - Speler BAVI Vilvoorde

Ik denk dat de kans op de titel voor ons weg is, maar de play-offs kunnen we halen. We hebben nog veel thuiswedstrijden, zeker tegen topploegen. Nu is het aan ons om wedstrijd per wedstrijd te winnen. Wij horen in die play-offs.