Bazaar: actieve lesdag Nederlands voor anderstaligen in Vilvoorde

Cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde stond vandaag in het teken van Bazaar. Bazaar is de naam van een actieve lesdag Nederlands voor anderstaligen. Initiatiefnemer is het Centrum basiseducatie Halle-Vilvoorde, dat zo het gebruik van het Nederlands wil stimuleren. Zo'n 300 cursisten namen deel.

De cursisten konden zich wagen aan een van de traditionele volksspelen of deelnemen aan een van de vele workshops. “Dit is een dag vol activiteiten waarbij we de cursisten stimuleren om Nederlands te leren en te spreken. Het is fijn dat dit kan gebeuren in een context die heel anders is dan de taalles binnen de muren van de klas”, verduidelijkt Liliane Dupuis van het Centrum basiseducatie Halle-Vilvoorde. Bazaar, de naam voor deze actieve lesdag, heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met de muziekgroep. Al moeten de deelnemers in niets onderdoen voor de populaire Belgische popband.