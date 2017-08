Beats Don’t Kill uit Halle maakt na zeven jaar comeback

Beats Don’t Kill, kortweg BDK maakt na zeven jaar een comeback met de single ‘Down To The Ground’. BDK is het geesteskind van Koen Hulsmans en Christophe Severs, zoon van levende schlagerlegende Paul Severs.

Christophe Severs is nog steeds de vaste producer van Paul Severs maar is ook nooit vies geweest van stevige beats. Zo was hij in het verleden al hitleverancier voor The Mackenzie. En samen met dj Koen Hulsmans, beter bekend als Sir Raz en Commbat hield hij 7 jaren geleden Beat’s Don’t Kill boven de doopvont. Hun eerste single ‘Who’s Your Daddy’ groeide meteen uit tot een clubhit.

De fans hebben even moeten wachten maar nu is er eindelijk een nieuwe single: ‘Down To The Ground’. Christophe en Koen hopen dat het deze keer ook een radiohit wordt en beloven om vaker releases uit te brengen. Hun volledige verhaal krijg je straks in Cocktail, hieronder kan je alvast genieten van hun jongste single. Voor het nummer werd ook een leuke videoclip gemaakt door enkele studenten van het Institut des Arts de Diffusion uit Louvain-La-Neuve. (foto YouTube)