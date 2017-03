Beaulieu 2017: vier weken erfgoed en kunst in Machelen

Het beschermde, zeventiende eeuwse barokke kasteel Beaulieu aan de Woluwelaan in Machelen zal in maart vier weken lang het decor zijn voor een verkooptentoonstelling met werk van 16 nationale en internationaal gereputeerde kunstenaars. De tentoonstelling is een initiatief van de gemeente Machelen en het architectenbureau Quirynen & Jacobs dat het kasteel in 2000 in erfpacht verwierf van de Vlaamse Gemeenschap. Zij willen cultuurliefhebbers uit de wijde omgeving laten kennismaken met hedendaagse kunst en met een stuk uniek bouwkundig erfgoed.

Tijdens Beaulieu 2017, dat nog loopt tot 26 maart, zal er werk te zien zijn van onder meer Ulrike Bolenz, Hans Vandekerkhove, Bie Garcet, Guido Verhaeghe en Inge Heremans. Lichtkunstenaar Tom Dekyvere ontwierp speciaal voor de expositie in Machelen een lichtinstallatie die de heropleving van het kasteel symboliseert. Het werk werd rond het kasteel opgebouwd en visualiseert de oude slotgracht in een combinatie van licht, materie, artificiële rook en reflecties. Op deze manier komt een historisch element terug tot leven in een futuristische voorstelling. Meer info vind je op www.beaulieu2017.be