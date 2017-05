Bedrijfsloods in Relegem brand volledig uit

De bedrijfsloods van een firma in het Releghem Business Park is afgelopen nacht volledig uitgebrand. Het bedrijventerrein ligt in Relegem, een deelgemeente van Asse. Niemand raakte gewond.

Het vuur werd rond middernacht opgemerkt door enkele spelers en het bestuur van voetbalploeg Toekomst Relegem. Zij waren nog in de kantine aan de overkant van de straat en zagen de vlammen metershoog uit het dak slaan. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse met ploegen uit Asse, Dilbeek, Opwijk, Londerzeel en Lennik. Zij kregen bijstand van de Brusselse brandweer.

De loods ging volledig in vlammen op. Ze werd gehuurd door een firma die gespecialiseerd is in het herstellen van meubels. Ook bij aanpalende loodsen is er schade. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond.