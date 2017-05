Bedrijven in Zaventem en Diegem carpoolen samen via app

7 op de 10 werknemers rijden alleen in de auto naar het werk. De files nemen elke dag toe en daar wil de nieuwe carpoolapp Commuty wat aan doen. Via de app kunnen pendelaars op een gemakkelijke manier op zoek naar iemand om samen naar het werk te rijden. In Zaventem en Machelen maken al zeven bedrijven (3M, Athlon, Cofinimmo, Eurofiber, G4S, Johnson&Johnson en Deloitte) gebruik maken van de app. De eerste reacties zijn alvast positief.

Ook Ben Weyts (N-VA), bevoegd minister van Mobiliteit, is tevreden met het initiatief. De minister hoopt dat in de toekomst nog meer bedrijven Commuty zullen leren kennen. "Hoe meer mensen gebruik maken van de nieuwe app, hoe groter de kans om een geschikte carpoolpartner te vinden en de files te verminderen", aldus minister Weyts.