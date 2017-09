In bedrijvenzone Keiberg in Zaventem staat meer dan de helft van de kantoren leeg

Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een studiebureau aangeduid dat een strategie moet opstellen voor de Leopold III-laan, dat is een belangrijke verbindingsas tussen Brussel en Zaventem. Eén van de grote problemen is dat nog steeds massaal kantoren worden bijgebouwd, terwijl daar blijkbaar geen behoefte aan is. In de bedijvenzone Keiberg in Zaventem bijvoorbeeld is de leegstand opgelopen tot meer dan 50 %!

"We hebben meermaals de noodzaak aan een gezamenlijke visie op de inplanting van kantoren in de Brusselse regio aangekaart", zegt gedepiteerde voor ruimtelijke planning Ann Schevenels. "Momenteel worden er nog steeds massaal kantoren bijgebouwd zonder dat hier een behoefte aan is. Zo is de leegstand in de bedrijvenzone Keiberg in Zaventem opgelopen tot boven de 50 %. We zijn dan ook blij dat de studie gegund werd."

De studie naar een ontwikkelingsstrategie voor de Leopold III-laan moet nagaan hoe de inplanting van kantoren in de regio beter kan worden aangepakt. De Leopold III-laan is een belangrijke verkeersas tussen de luchthaven en Brussel op het grondgebied van Zaventem, Machelen, Evere en Schaarbeek.

"We gaan actief meewerken aan deze studie", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "De aanleg van de luchthaventram en de fietssnelweg op deze Leopold III-laan opent immers nieuwe perspectieven die dit gebied opnieuw op de internationale kaart kunnen zetten."