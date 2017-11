Beeldjes in Vilvoordse Kruitfabriek voor slachtoffers WO I

In de Kruitfabriek in Vilvoorde werden vorige week honderden beeldjes in klei gemaakt. Elk van die menselijke figuurtjes symboliseert een van de 600.000 slachtoffers die vielen op Belgische bodem tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het stadsbestuur van Vilvoorde en Kiwanis Vilvoorde Noordrand nodigden daarvoor een mobiel atelier van Coming World Remember Me uit.

Er is werk aan de winkel want het moeten er zeshonderdduizend worden, de beeldjes in klei die in maart 2018 worden samengebracht in het provinciaal domein Palingbeek in Zillebeke, Ieper. Het moet één grote land art-installatie worden op een van de meest bevochten slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, de beeldjes krijgen een plaats tussen twee grote kunstwerken van kunstenaar Koen Vanmechelen. Sinds 2014 zijn tienduizenden mensen uit Vlaanderen én het buitenland beeldjes aan het maken. Dat gebeurt in twee vaste ateliers in Nieuwpoort en Ieper maar daarnaast kan je ook terecht in de talloze mobile ateliers zoals in Vilvoorde.

De ineengedoken, in zichzelf gekeerde figuurtjes geven de boodschap van Coming World Remeber Me weer: elke nieuwe generatie is medeverantwoordelijk voor het dragen en koesteren van het universele streven naar vrede. Al wie een of meerdere beeldjes maakt wordt peter of meter van één van de figuurtjes. De naam van de maker wordt letterlijk verbonden met een van de zeshonderdduizend oorlogsslachtoffers. De beeldjes worden gebakken in een dakpannenfabriek in Kortrijk.