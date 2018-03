Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw pakken opnieuw samen zwerfvuil aan

Je kan er niet naast kijken: met huizenhoge constructies en metershoge affiches kondigt Telenet z'n komst in Wemmel aan. Telenet is nu dus de absolute telecomspeler in Vlaanderen, uitgenomen Voeren. Daar is nog de Waalse operator ‘Voo’ actief, zo bevestigt de woordvoerster van Telenet zelf.