Beersel geeft negatief advies voor 2 windmolens in Lot

Het schepencollege van Beersel geeft een negatief advies voor de bouw van twee nieuwe windmolens langs het kanaal in Lot. En dat is opvallend want ook meerderheidspartij Groen kant zich tegen de extra turbines, terwijl die toch groene energie opleveren. Maar er staan in Beersel al genoeg windmolens, zo luidt het.

Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel 8 windturbines. Vier ervan liggen in Beersel. Maar er zijn plannen voor twee bijkomende exemplaren op het terrein van Amacro in Lot. Het schepencollege van Beersel ziet de plannen niet zitten en heeft een negatief advies geformuleerd omwille van de slagschaduw en de geluidshinder.

Het negatieve advies is opvallend aangezien Groen in de meerderheid zit. Maar volgens schepen Leroy (Groen) zit Beersel met z'n vier huidige windturbines aan z'n limiet. “Er is wel een draagvlak bij de Lotse bevolking. Maar we moeten niet overdrijven. Er zijn nog veel plaatsen in Vlaanderen waar windmolens kunnen bijkomen. Als iedereen z'n verantwoordelijkheid opneemt worden de lasten evenredig verdeeld”, aldus schepen Leroy. Alle adviezen en bezwaarschriften worden overhandigd aan de bestendige deputatie. Want het is de provincie die beslist of er al dan niet een milieuvergunning komt voor twee nieuwe windturbines.