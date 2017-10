Beersel kiest voluit voor zonne-energie

Met de campagne ‘Beersel wekt op’ trekt de gemeente volop de kaart van zonne-energie. Inwoners kunnen zelfs investeren in zonne-energie op andermans dak of zonnecellen schenken voor sociale woningen.

In haar streven naar klimaatneutraliteit, lanceert de gemeente Beersel de campagne ‘Beersel wekt op’, een lappendeken van groene initiatieven gericht op zonne-energie. Beerselnaars wiens eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen, zullen kunnen investeren in zonne-energie bij dorpsgenoten. Via crowdfunding kunnen ze ook zonnecellen schenken voor sociale woningen. Beersel krijgt voor het totaalproject een provinciale subsidie.

De campagne werd vanmiddag symbolisch afgetrapt in de Zonnelaan, omdat elke Beerselse straat dankzij de initiatieven een ‘zonnelaan’ moet worden.