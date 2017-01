Beersel krijgt eigendommen maar moeizaam verkocht

De verkoop is volgens het gemeentebestuur een daad van goed beheer want het heeft prioritaire doelstellingen en daarbinnen spelen de betreffende panden en percelen geen rol meer. Een voorbeeld is het beschermde, voormalige klooster- en schoolcomplex de Grote Sleutel in het centrum van Alsemberg. "Aanvankelijk wilden we hier een school bouwen. Maar de eisen die Erfgoed en Onderwijs stellen maken het project onmogelijk. Wij zijn nu met ons schoolproject verhuisd naar een andere site in deelgemeente Alsemberg. Maar dus heeft het gebouw voor ons geen waarde meer.", verduidelijkt burgemeester Vandaele. Daarom wordt De Grote Sleutel binnenkort te koop aangeboden. Vraagprijs: een bescheiden 400.000 euro. Voor alle duidelijkheid, de vleugel waar muziekschool Orfeus is gehuisvest, wordt niet verkocht.

Beersel verkocht al verschillende bouwgronden en oudere woningen. Maar enkele opmerkelijke gebouwen zijn nog niet van de hand zoals de kerk en de pastorie van Lot. Maar daarover wordt momenteel onderhandeld met een kandidaat-koper die er een zorgproject wil realiseren. Ook over het Herman Teirlinckhuis lopen de gesprekken met een geïnteresseerde koper. “Het ziet er dus goed uit voor deze projecten want om een kerksite of geklasseerde gebouwen te verkopen moet je toch al een gespecialiseerde markt aanspreken”, aldus Vandaele.

Beersel gaat er prat op dat de gemeente financieel gezond is, onlangs werd de personenbelasting zelfs verlaagd van 7,5 naar 7,2 procent. De verkoop van de gebouwen en gronden dient dus niet om een gapend gat in de begroting te dichten, zegt burgemeester Vandaele.