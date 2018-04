Beersel verduurzaamt patrimonium

Beersel sloot een tijd geleden een zogenoemd energieprestatiecontract in het kader van een coachingstraject van de provincie Vlaams-Brabant. Door dat provinciale traject zullen 83 gemeentegebouwen in Vlaams-Brabant energiezuiniger worden. “Dat is goed voor een jaarlijkse energiebesparing van 20 tot 25% en een vermindering van de CO2-uitstoot met 7260 ton tegen 2020”, zegt gedeputeerde voor milieu Tie Roefs. In Beersel worden 17 gebouwen van de gemeente aangepakt. Vooral in de gemeenteschool van Huizingen zullen de ingrepen een enorm verschil maken. Daar zal men tot 80 procent energie kunnen besparen. “Na grondige voorbereidingen kunnen de werken eindelijk starten”, zegt schepen van Milieu Veerle Leroy. “7 van de 17 gebouwen zullen energetisch aangepakt worden met EPC. Alle andere gebouwen doen we met onze eigen diensten. Daarmee zetten we weer een stapje verder in klimaatneutraal Beersel 2040.”