Beersel wil natuurbegraafplaats

In Beersel wil het schepencollege een stuk van het Rondenbos omvormen tot natuurbegraafplaats. Hiermee speelt de gemeente in op een trend die vooral in Nederland en Duitsland al is opgepikt, maar stilaan ook haar weg vindt in ons land. De natuurbegraafplaats moet aansluiten op het kerkhof van Alsemberg.