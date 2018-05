Beersel wint rechtszaak wegverzakking

In 2015 bleef de drukke Alsembergsesteenweg in Beersel 8 maanden afgesloten door een wegverzakking na een waterlek. Omdat er discussie was over de verantwoordelijkheid, schoot de gemeente de herstelkosten voor. Drie jaar later beslist een rechter nu dat het Vlaams gewest en een garage de kosten moeten terugbetalen.