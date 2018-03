Beersel zet oud klooster in vitrine

De verkoop van het oude klooster dat grenst aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg had al flink wat voeten in de aarde. Zo duurde het een hele tijd eer het Agentschap Onroerend Erfgoed z’n akkoord gaf voor de verkoop van het beschermde gebouwencomplex, samen met een aantal voorwaarden. De plannen van de gemeente zelf om er een school in onder te brengen, werden naar de prullenmand verwezen. De gemeente verkoopt de gebouwen nu en plakt er een richtprijs van 400.000 euro op. De voorkeur van het gemeentebestuur gaat uit naar een project met een sociale meerwaarde. Als er een woonproject wordt gerealiseerd, laat het gemeentebestuur de optie open om een stukje grond aan de Witteweg te verkopen om er parking van te maken. Op dat terrein huist al jaren Chiro Esperanto. De oppositie is niet te spreken over het opofferen van een deel van het speelterrein. Het gemeentebestuur wijst er dan weer op dat een maar een heel klein deel is.

Tegen 22 mei moeten de kandidaturen van de geïnteresseerden in de Grote Sleutel ingediend zijn. De gemeente hoopt nog eind dit jaar de uiteindelijke koper aan te duiden.