Beerselnaar Klaas Slootmans trekt provincielijst Vlaams Belang

Klaas Slootmans uit Beersel trekt op 14 oktober de Vlaams-Brabantse Vlaams Belang-lijst in Halle-Vilvoorde. Slootmans zetelde eerder voor de partij in de gemeenteraad van Beersel en is al meer dan 6 jaar nationaal perswoordvoerder voor VB.

Met Slootmans kiest Vlaams Belang voor een nieuw gezicht in de provincieraad, al is hij al enkele jaren nationaal woordvoerder van de partij en zetelde hij eerder in de gemeenteraad van Beersel. Volgens de nieuwe lijsttrekker zijn de uitdagingen van onze provincie alvast enorm. “In geen enkel andere provincie zet de ontnederlandsing en internationalisering zich zo fors door als hier. Minder dan de helft van de jonge gezinnen in Halle-Vilvoorde spreekt thuis nog Nederlands”, aldus Slootmans. Slootmans volgt bovenaan de lijst Jan Laeremans op, die in 1991 het toenmalige Vlaams Blok voor het eerst in de provincieraad bracht.