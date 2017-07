Beestige graffiti kleurt toekomstig Ecoduct Groenendaal

De bouwwerken aan het Ecoduct Groenendaal, de eerste ecopassage over de Ring rond Brussel in Hoeilaart, zijn volop aan de gang. De Agentschappen Wegen en Verkeer en Natuur en Bos nodigden alvast graffitikunstenaar DZIA uit om de betongrijze middenpijler ter hoogte van de binnenring op te fleuren. Het resultaat mag er zijn: kleurrijke schilderingen tonen de dieren die van de natuurpassage in het Zoniënwoud zullen gebruikmaken. Automobilisten kunnen de graffiti binnenkort bewonderen.

Graffitikunstenaar in natuurlijke biotoop

Het werk van de Antwerpse artiest DZIA siert platenhoezen, bruggen, stations, appartementsgebouwen en kunstgalerijen over heel de wereld. De man puzzelt vlotjes abstracte lijnen, vlakken en levendige kleuren samen tot een libel, flamingo of een gigantische blauwe vinvis. Dieren staan steenvast centraal in zijn werk, de samenwerking onder het toekomstige Ecoduct Groenendaal was dan ook op zijn plaats. De graffitikunstenaar ging er de voorbije dagen aan de slag op de middenpijler van de brug, een betonnen canvas van 60 meter breed en 6 meter hoog.



Muurschildering illustreert doelsoorten ontsnipperingsproject

De muurschildering illustreert onder meer een das, vleermuizen, kikkers en een kamsalamander. Het zijn enkele doelsoorten van de ontsnipperingsmaatregelen die momenteel worden gebouwd langs, onder en over de autosnelwegen doorheen het Zoniënwoud (ecoraster, ecotunnels, boombrug en ecoduct).

Door de omvang van het ecoduct (60 meter breed) en een doordachte aansluiting op het omliggende terrein kan de brug een brede ecologische werking krijgen. De inrichting met onder meer struiken, bomen en een vochtige corridor houdt rekening met de voorkeuren van verschillende soorten. Amfibieën verkiezen een vochtige leefomgeving, marterachtigen gaan op zoek naar dekking en overvliegende vleermuizen oriënteren zich op lijnelementen. Om verstoring te voorkomen zal de brug niet toegankelijk zijn voor mensen. Fauna en flora krijgen er vrij spel. De basisstructuur van het ecoduct zal afgewerkt zijn in november 2017, de inrichting volgt begin 2018.



Europees project

De bouw van het ecoduct kadert in het project OZON en het Europese LIFE+ programma. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren nemen een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en gemeente Sint-Genesius Rode ondersteunen het project symbolisch.

Hieronder de timelapsevideo van het aanbrengen van de graffiti.