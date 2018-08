Befaamde kankeronderzoeker zet schouders onder Kampenhoeve

Johan Swinnen van de KU Leuven is een gerenommeerde kankeronderzoeker. De man liep vorig jaar nog een tocht van 2400 kilometer naar Santiago de Compostella als eerbetoon aan de strijd tegen kanker van z’n zoon Pieter. Swinnen heeft nu beslist om The Donkey Campus te ondersteunen. Dat is een initiatief van het therapeutisch centrum De Kampenhoeve in Kampenhout. In het centrum krijgen jongeren met een beperking revalidatie door middel van ezel- en paardentherapie. “Na een bezoek aan het therapeutisch centrum was ik onmiddellijk verkocht voor dit project”, vertelt Swinnen. “Jongeren met mentale of fysieke problemen krijgen hier een goede therapeutische begeleiding, maar dan met paarden en ezels. Er komen hier ook steeds meer kankerpatiënten terecht. Juist door die speciale aanpak moest ik niet lang nadenken toen ze mij vroegen of ik het project The Donkey Campus van De Kampenhoeve wilde ondersteunen.”

De Kampenhoeve is een initiatief van Peter Demuynck en z’n vrouw Pascale Van Essche. “We zaten al langer met de idee om dit centrum op te richten. Paarden en ezels zijn pientere dieren die mensen kunnen helpen op de terugweg van een ziekte of traumatische gebeurtenis. Daarom hebben we De Kampenhoeve in het leven geroepen”, legt Demuynck uit. Dankzij de expertise van Johan Swinnen moet de Kampenhoeve belangrijke stappen kunnen zetten in z’n verdere uitbouw. “Er is nog te weinig aandacht voor de nabehandeling van jongeren met kanker. De nood aan begeleiding na de ziekte blijft bijzonder groot. En die begeleiding wil The Donkey Campus aanbieden, aan de juiste personen. Daarom is het de bedoeling dat we een duidelijke structuur op poten zetten, waarin we jongeren kunnen identificeren die in aanmerking komen voor dit soort therapieën. Want niet zomaar iedereen is geschikt voor een therapie met ezels en paarden”, aldus Johan Swinnen. Bedoeling is om het centrum in Kampenhout op termijn uit te breiden en eventueel ook op andere plekken in ons land dergelijke initiatieven op poten te zetten.

Foto: KU Leuven Rob Stevens