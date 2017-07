Begeleiding voor bedrijven tijdens Werken aan de Ring

Een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager gaat bedrijven en zelfstandigen begeleiden voor en tijdens de grootschalige werken aan de Ring rond Brussel. De Vlaamse Regering en Voka slaan de handen in elkaar om bedrijven en zelfstandigen in de Vlaamse Rand te informeren over het omvattende investeringsplan en een goede bereikbaarheid tijdens de werken. “Waar een schop in de grond gaat, ontstaat een hoop aarde én een hoop hinder”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We doen er alles aan om die hinder zoveel mogelijk te beperken”.

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Ben Weyts pakt de stilstand rond Brussel aan met een investeringsplan ter waarde van € 2 miljard. In 2019 gaat de schup in de grond voor de werken aan de Ring: om de 1.100 incidenten en accidenten per jaar aan te pakken, wordt het lokaal en het doorgaand verkeer gescheiden over een lengte van 20 kilometer tussen de aansluiting E40 Kust en E40 richting Leuven. Zo verdwijnen de hachelijke weefbewegingen en kan het verkeer vlotter en veiliger doorstromen op de drukste weg van het land (102.000 voertuigpassages per dag, gemiddeld om de 500 meter op- of afritten). Er wordt ook fors geïnvesteerd in de alternatieven voor de auto: er komen 40 km nieuwe fietswegen en 60 km nieuwe tramlijnen. Alleen al de extra tramcapaciteit moet elke dag 20.000 auto’s van de Ring rond Brussel halen.

Er komt nu een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager (MBM) die bedrijven en zelfstandigen zal begeleiden tijdens en na de grootschalige werken voor betere mobiliteit rond Brussel. De Vlaamse Regering voorziet Voka van de nodige financiële middelen om de MBM in het leven te roepen. De MBM zal bedrijven en zelfstandigen informeren over de plannen, de te verwachten hinder, de beschikbare alternatieven en de flankerende maatregelen. Omgekeerd zal de MBM ook onvoorziene mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen tijdig capteren en op zoek gaan naar mobiliteitsoplossingen op maat. De MBM richt zich in de eerste plaats naar bedrijven in de Vlaamse Rand, maar zal ook de hand reiken aan bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De MBM werkt nauw samen met De Werkvennootschap, die alle werken coördineert.

“De mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager wordt de brugfiguur tussen Vlaanderen en de lokale bedrijfswereld”, zegt Weyts. “We steken veel schoppen in de grond, en dus zal er ook hinder zijn. In Antwerpen heeft de MBM al zijn nut bewezen. We herhalen die succesvolle aanpak nu in de Vlaamse Rand. Velen dachten dat het er nooit van zou komen, maar de concrete werken aan de Ring komen nu echt wel dichterbij”.

“Goede mobiliteit is voor ons als werkgeversorganisatie steeds cruciaal. Bedrijven moeten bereikbaar blijven voor hun personeel, klanten en leveranciers”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “We kijken er naar uit om proactief oplossingen te zoeken en ook tijdens de uitvoering van de vele projecten in onze regio goed samen te werken met de bedrijven en de Werkvennootschap. Dat doen we zowel vanuit Voka Vlaams-Brabant als Voka Metropolitan voor Brusselse bedrijven.”



Alle info over de werken aan ring kan teruggevonden worden op www.werkenaandering.be