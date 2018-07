Beleef de maansverduistering bij MIRA of Mercurius Halle

Wil je de totale maansverduistering die voorspeld is voor nu vrijdag 27 juli op een bijzondere manier beleven, dan kan je bij twee astronomenorganisaties terecht in onze regio. Zowel Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen als Sterrenkundevereniging Mercurius Halle openen die avond de deuren en nemen het grote publiek graag op sleeptouw bij elke stap van de maansverduistering.

Bij een totale maansverduistering schuift de maan in de schaduw van onze planeet, zodat de maan verduistert. Dit gebeurt in verschillende stappen. Het is een drietal jaar geleden dat er in ons land nog een maansverduistering te zien was.

Komende vrijdag zal de maansverduistering anderhalf uur duren. Om 21u36 gaat de zon onder. Kort daarvoor, om 21u28 komt de maan op. Tegen die tijd is de man al bijna helemaal in de schaduw van de aarde terecht gekomen.

Uurschema

- 20u24: de maan schuift in de schaduw van de aarde

- 21u30: de maan zit totaal in de schaduw van de aarde

- 22u22: de maan zit midden in de schaduw van de aarde

- 23u13: einde van de totaliteit

- 00u19: de maan is helemaal uit de schaduw van de aarde geschoven

Vrijdagavond is er uiteraard niet alleen een maansverduistering te zien aan de hemel. Bij Volkssterrenwacht MIRA wordt ook gefocust op andere bezienswaardigheden zoals planeten en het overvliegende ruimtestation ISS.

Mercurius Halle opent de deuren vanaf 21u30 tot 23u30. Bij Volkssterrenwacht MIRA kan je terecht vanaf 22 uur tot 1 uur ’s nachts.